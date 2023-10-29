Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı: Çok çalışmamız gerekiyor

Avcı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "İlk 30 dakikada baskıyı çok doğru yaptık. Oyunu kopartabilirdik. Dört pozisyonumuz vardı. 30. dakikadan sonra merkezden uzak kaldık ve geçiş yedik. Rakibe de öz güven ve cesaret geldi. Oyun daha dengeli bir hale geldi." ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki teknik adam, ikinci yarıda golü bulabilmek adına hamleler yaptıklarını aktardı.

"İkinci yarıda maçı domine etmemiz lazımdı. Sadece Bardhi'nin bir pozisyonu var. Daha fazla üretken olmamız lazım. Bunlar, daha çok bireysel performansları ortaya koymamız gereken maçlar. Kazanmak için gerekli pozisyonlar elimizin altında vardı. Bunun karşılığını alamadık. Çok çalışmamız gerekiyor. Bireysel oyun performansımızı arttırmamız gereken net durumlarımız var. Çok tekrar yapacağız."

Karagümrük cephesi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "İlk yarıda 20. dakikadan itibaren oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. İkinci yarıda topa daha çok sahip olduk. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. İki tane yüzde 100 gol pozisyonumuz var. Değerlendirseydik sahadan galibiyetle ayrılabilirdik." ifadelerini kullandı.

Atılay Canel, ayrıca Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutladı.