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Spor
AA 29.10.2023 21:39

Manchester derbisi Manchester City'nin

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 yendi.

Manchester derbisi Manchester City'nin

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United, 10. hafta mücadelesinde Manchester City'yi ağırladı.

Guardiola yönetimindeki City, 26 ve 49. dakikalarda Erling Haaland ile 80. dakikada Philip Foden'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Manchester City bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, ev sahibi ekip 15 puanda kaldı.

Liverpool, 3 puana 3 golle uzandı

Liverpool, sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendi.

"Kırmızılar"a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Diogo Jota, 35. dakikada Darwin Nunez ve 77. dakikada Muhammed Salah attı.

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