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Spor
AA 10.04.2023 05:01

Trabzonspor: Teknik direktör konusunu kısa sürede gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz

Trabzonspor'da teknik direktör adaylarının belirlendiği, bu konunun kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturulmak istendiği bildirildi.

Trabzonspor: Teknik direktör konusunu kısa sürede gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bordo-mavili takımın yaşadığı talihsiz sonuçların camiayı derinden üzdüğünün farkında olunduğu belirtildi.

Sağlıklı işleyecek bir organizasyonu ortaya çıkartmanın emek ve zaman gerektirdiğinin işaret edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek için yapılan çalışmalar, geçmiş dönem borçlarının çözümü, sponsorluklar, yeni projeler ve gelecek sezona dair planlamalarımız şeklinde devam etmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren acil ödemeler çözüme kavuşturulmuş, bu para (250 milyon lira), sponsorluk ve yönetim kurulu üyelerimizin kulübümüze bağışı şeklinde karşılanmıştır. Mayıs sonuna kadar da yaklaşık 250 milyon lira daha ödeme yapılacaktır."

"Değerli camiamız başarıdan başarıya koşacak bir takım görecek"

Açıklamada, futbol A takım planlaması dahilinde organizasyona uygun teknik direktör adaylarının belirlendiği aktarılarak, şu sözlere yer verildi:

"Futbol A takım planlamamız dahilinde organizasyonumuza uygun teknik direktör adayları belirlenirken, herhangi bir takımı çalıştırmayanların sezon sonu sözleşme imzalamak istemesi, adaylar arasında yer alan bazı isimlerin takım çalıştırmasından dolayı görüşme yapılmasının etik olmayacağı nedeniyle şu an için sonuçlandırılamamıştır. Ancak teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz. Değerli camiamızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımlarına desteğini sürdürmelerini, önümüzdeki sezon her türlü yapılanmasını tamamlamış teknik ekip ve oyuncu grubuyla bütün kulvarlarda yarışacak ve başarıdan başarıya koşacak bir takım göreceğini bilmesini isteriz."

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