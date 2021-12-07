Süper Lig’in 15. haftasında oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 5 galibiyet alırken, 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Haftanın kapanış gününde İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe-Gaziantep FK müsabakaları yapıldı.

İttifak Holding Konyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor golsüz berabere kalırken, Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililer, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

Geride kalan haftanın deplasmanda kazanan takımları ise Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Haftanın olayı: Giresunspor'un Fatih Karagümrük galibiyeti

GZT Giresunspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti.

Son haftalarda yakaladığı çıkış ile düşme potasından kurtulmayı başaran Karadeniz ekibi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligin ilk 7 haftasında 2 beraberlik 5 mağlubiyet alan Giresunspor, son 8 haftada ise 5 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. Karadeniz ekibi, haftayı 19 puan ve averajla 12. sırada kapattı.

[Fotoğraf: DHA]

Beşiktaş ve Galatasaray kötü gidişatı durduramadı

Süper Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş ve Galatasaray’ın ligdeki kötü gidişatı geride kalan haftada da sürdü. Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönerken galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Siyah-beyazlı ekip son 5 haftada 1 beraberlik 4 mağlubiyet alarak lider Trabzonspor’un 18 puan gerisine düştü. Beşiktaş, haftayı 21 puanla 9’uncu sırada kapattı.

Galatasaray ise geride kalan haftada Altay’ı konuk etti. Karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışında bir darbe daha aldı.

Son 4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet alarak lider Trabzonspor ile arasındaki farkın 16 puana çıkmasını engelleyemeyen Galatasaray, haftayı 23 puanla 7’nci sırada tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

Başakşehir'i Hatayspor da durduramadı

Emre Belözoğlu’nun gelişi ile birlikte ciddi bir çıkış yakalayan ve ligin en formda ekipleri arasında yer alan Medipol Başakşehir, zorlu Atakaş Hatayspor deplasmanında da önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Emre Belözoğlu yönetimindeki bu 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir, 19 puan toplayarak haftayı 25 puanla 5’inci sırada kapattı.

Takımı 15. sırada devralan genç teknik adam, 7 haftada takımı 10 basamak yukarıya taşımayı başardı.

[Fotoğraf: DHA]

Göztepe'den kritik galibiyet

Gaziantep FK’yı konuk eden Göztepe, galibiyet hasretini sona erdirmeyi başardı. İzmir ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek 5 maç aranın ardından 3 puanla tekrar tanıştı.

Gaziantep FK mücadelesine kadar olan son 5 haftalık süreçte 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, elde ettiği galibiyet ile puanını 14’e yükselterek averajla 17’nci sırada yer aldı.

Gaziantep FK’nın ise geride kalan 15 haftadaki iç-dış saha karnesi dikkat çekti. Bu sezon topladığı 18 puanın 17’sini evinde kazanan Gaziantep ekibi, iç sahada 5 galibiyet 2 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Gaziantep FK deplasmanda ise oynadığı 8 maçta 1 beraberlik 7 mağlubiyet alarak sadece 1 puan toplayabildi.

[Fotoğraf: DHA]

Sonuçlar

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Trabzonspor-Adana Demirspor: 2-0

Galatasaray-Altay: 2-2

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 0-3

GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

16. haftanın program

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

10 Aralık Cuma:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)