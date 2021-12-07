Basketbolda Türk takımları Avrupa'da sahne alacak
Basketbolda Türk takımları, FIBA Erkekler Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 8 Aralık Çarşamba günü sahne alacak.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray Nef 8 Aralık Çarşamaba günü Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, grubunda ilk sırada yer alıyor. Oynadığı maçlardan 2'sini kazanıp 2'sini kaybeden Yunan ekibi ise Galatasaray Nef'in arkasında ikinci basamakta bulunuyor.
İki takım arasında Yunanistan'da oynanan mücadeleyi PAOK Mateco 81-74 kazanmıştı.
Bahçeşehir Koleji London Lions'u ağırlayacak
FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekibi London Lions'u 8 Aralık Çarşamaba günü konuk edecek.
İlk tur E Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak tur atlayan Bahçeşehir Koleji'nin, 2. turdaki ilk maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
İngiliz ekibi London Lions ise A Grubu'nda oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 yenilgi alarak adını 2. tura yükseldi.
Türk Telekom İspanya deplasmanında
Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda 8 Aralık Çarşamaba günü İspanya'da MoraBanc Andorra ile karşılaşacak.
Poliesportıu D'andorra'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
İlk 5 maçında sahasında Metropolitans 92, Slask Wroclaw ve Lokomotiv Kuban'ı yenip, deplasmanda Partizan ile Jotentut Badolana'ya kaybeden mavi-beyazlılar, 10 takımlı grupta 6. sırada yer alıyor.
İlk 5 maçından 3 galibiyet çıkaran İspanyol ekibi de 5. sırada bulunuyor.