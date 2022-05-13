Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuşuyor
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını 14 Mayıs Cumartesi günü alacak.
Bordo-mavililer, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yolu ile "şampiyonların filosu" oluşturarak Trabzon Limanı'na hareket edecek. Karadeniz ekibi, buradan da üstü açık otobüs ile stadyuma geçecek.
Bordo-mavili ekibin kupa töreni ise Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de başlayacak kupa etkinliğinde konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım, kupasını alıp şampiyonluk turu atacak.
Trabzonspor, ligin 35. haftasında şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilediği Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarlarının sahada meydana getirdiği tahribat nedeniyle Altay'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.
Karadeniz ekibi, yarın saat 23.00'da sona erecek kupa töreninin ardından özel uçakla Altay karşılaşması için İstanbul'a hareket edecek.
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