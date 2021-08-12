Trabzonspor Molde karşısında
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Molde ile karşılaşıyor.
Molde Aker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan müsabakayı Adam Farkas yönetiyor. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 tamamlanmıştı. Trabzonspor, turu geçmesi için Norveç'te oynanacak zorlu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.
Beraberlik halinde maç uzayacak. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa tur atlayacak taraf penaltı vuruşlarıyla belli olacak.
Bordo mavililer bu turu geçerse UEFA Konferans Ligi play-off turunda İtalya Serie A ekiplerindeni Roma ile karşılaşacak.
Play-off turu ilk maçıı 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Takımlar rövanş mücadelesine ise 26 Ağustos Perşembe günü çıkacak.
Stat: Molde Aker
Hakemler: Adam Farkas, Balazs Szert, Balazs Szalai.
Molde: Andreas Linde, Martin Bjornbak, Sheriff Sinyan, Stian Gregersen, Magnus Eikrem, Ohi Anthony Omoijuanfo, Erling Knudtzon, Eirik Hestad, Ola Brynhildsen, Sivert Heggheim Mannsverk, Birk Risa.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Edgar Ie, Bruno Peres, Serkan Asan, Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny, Gervinho.
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