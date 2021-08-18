Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Siopis'i özel uçak ile Trabzon'a getirdi.

Yunan oyuncu Siopis, burada taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı.

[Fotoğraf: İHA]

"Teşekkürler gardaşım"

Kendisine bekleyen araca binerek kulübe geçen oyuncu Trabzon'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza ve kulübümüze teşekkür ederim."

27 yaşındaki futbolcu, kulübe ait araçla havalimanından ayrılmak üzereyken bir taraftarın İngilizce olarak "İyi şanslar Siopis” diye seslenmesi üzerine "Teşekkürler gardaşım” yanıtını verdi.