Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem sezonu kapattı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Erkekler dünya sıralamasının 6. basamağındaki Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacağını açıkladı.
Haziran ayındaki Mallorca Açık Turnuvası'nda sağ el bileğinden yaşadığı sakatlıktan bu yana kortlardan uzak kalan Thiem, sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, iyileşme sürecinin tahmin edilenden uzun süreceğini belirtti.
"Ne yazık ki ABD Açık'tan çekilmek zorundayım ve 2021 sezonun kalan kısmını da kaçıracağım. ABD Açık'ta unvanımı koruyamayacağım için büyük hayal kırıklığı yaşıyorum."
27 yaşındaki tenisçi, kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2020 ABD Açık'ta elde etmişti.
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