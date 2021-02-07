Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor kafilesi Malatya'da
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya geldi.
Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafiledeki teknik direktör Abdullah Avcı'ya bazı taraftarlar çiçek verdi.
Takım otobüsüne binen bordo-mavili kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Etiketler: Trabzonspor Yeni Malatyaspor
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