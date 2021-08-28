Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sürüyor. Roma maçında sakatlanan Cornelius, Peres, Gervinho ve Uğurcan Çakır'ın durumları ise MR sonuçlarına göre açıklanacak.

Trabzonspor Giresunspor deplasmanında kazanamadı

44 yıl sonra karşılaşacak olan iki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı da Giresunspor kazandı.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi.

Trabzonspor 2021 yılındaki deplasman yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, deplasmanda 18 maçtır kaybetmiyor. Dış sahada en son yenilgisini Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililer söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 18 maçta 9 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

Avcı yönetimindeki Trabzonspor deplasmanda yenilmedi

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra önemli bir ivme yakalayan Trabzonspor, bu sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Avcı'nın takımın başına geldiği 10 Kasım 2020'den beri deplasmanda çıktığı maçlarda rakiplerine yenilmedi. Söz konusu maçlarda 9 galibiyet ve 8 beraberlik alan deneyimli teknik adam deplasmanda oynanan sezonun ilk maçından da farklı galibiyetle ayrıldı.

2021 yılını yenilgisiz sürdürüyor

Trabzonspor, Fenerbahçe ile birlikte 2021 yılında deplasmanda yenilgisiz devam eden iki takımdan biri konumunda.

Bordo-mavililer söz konusu yılda 7 galibiyet ve 7 beraberlikle yoluna devam ederken, yarın deplasmanda Giresunspor'u mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.