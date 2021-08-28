Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları nedeniyle, diğer takımlardan önce sezonu açmak zorunda kaldıklarını anımsattı.

Çalımbay, Avrupa'da iyi takımlara karşı mücadele ettiklerini vurguladı.

"Bu maçlar çok tempolu geçti ve 2 takımı da eledik. Takımda bir yorgunluk başladı, daha sonra Kopenhag ile eşleştik. Gerçekten çok iyi bir takım, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip. Sivas'ta çok iyi bir maç yaptık onlarla ve bu maçın ardından da sakatlıklarımız başladı, 4 stoperimiz birden sakatlandı. Çok büyük eksikliklerle gittik, Erdoğan Yeşilyurt ve çok şey beklediğimiz Pedro Henrique de yoktu. Geçtiğimiz sezon Maccabi Tel-Aviv maçına da aynı şekilde gittik."

"Ülkemize çok güzel puanlar kazandırdık"

Rıza Çalımbay, son 2 sezonda Avrupa'da Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiklerini aktardı.

"Çok iyi mücadele ederek ülkemize çok güzel puanlar kazandırdık. Arkadaşlarımıza söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Maça da çok iyi başladık. İlk golü yedikten sonra ister istemez bir düşüş oldu. Değişiklikler yaptık ama defansımızın göbeğini bir türlü oturtamadık, o bölgede sıkıntı yaşadık. Bir takım için en önemli yer defanstır. Ben takımımla gurur duyuyorum. Son maç hariç bütün oynadığımız maçlarda çok iyi oynadık."

Çalımbay, Avrupa'ya veda ettiklerini ve artık lige odaklanmak istediklerini anlattı.

"Göztepe maçını çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Kendi taraftarımıza da sesleniyorum, çok az seyirciye oynuyoruz. Bizim taraftarımız bu değil. Taraftarımızı sahaya çekmemiz gerekiyor. Kopenhag'da dolu tribünlere karşı oynadık. Aynısını biz de yapabiliriz. Taraftarımızı yanımızda istiyoruz. Onlarla beraber nasıl namağlup gittiysek, yine aynı şekilde gitmemiz gerekiyor. Bizim için lig yeni başlıyor, Göztepe ile. Bu maçta da 3 puanı almak için ne gerekiyorsa yapacağız. İzinden sonra sakat arkadaşlarımız da dönecek ve ondan sonra bambaşka şekilde sahaya çıkacağız."