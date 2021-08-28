Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın UEFA maç programı açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax ile C Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç programı belli oldu.
Siyah-beyazlı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 15 Eylül'de oynanacak ilk hafta müsabakasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.
Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:
15 Eylül: (1. Hafta)
Beşiktaş-Borussia Dortmund
28 Eylül: (2. Hafta)
Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: (3. Hafta)
Beşiktaş-Sporting Lizbon
3 Kasım: (4. Hafta)
Sporting Lizbon-Beşiktaş
24 Kasım: (5. Hafta)
Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: (6. Hafta)
Borussia Dortmund-Beşiktaş
Etiketler: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
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