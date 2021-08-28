Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekerlekli sandalye tenisinde Büşra Ün elendi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dördüncü gününde tekerlekli sandalye tenisinde tek kadınlarda Büşra Ün, ilk turda Büyük Britanyalı rakibi Lucy Shuker'e 2-0 yenilerek elendi.
Ariake Tenis Merkezi'ndeki karşılaşmadan Büşra Ün, rakibi karşısında etkili olamadı.
Her iki seti de 6-0 kazanan Shuker, 51 dakika süren karşılaşmayı 2-0 kazanarak tur atladı.
Milli tenisçimiz Büşra Ün, Büyük Britanyalı Lucy Shuker'e 6-0 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenildi ve elendi.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 28, 2021
Güzel enerjin ve mücadelen için teşekkürler Büşra Ün! pic.twitter.com/wJf60W2ZAL
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