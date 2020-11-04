Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Bu sorunun kısa süre içinde cevabını bulması bekleniyor.

Kasımpaşa yenilgisi sonrası Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo mavili ekip, yeni teknik direktör için girişimlerde bulunuyordu.

Teknik direktör arayışıyla ilgili TRT SPOR'a bilgi veren bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Tamer Tuna ile hiç görüşmedik. Gündemimizde yok" dedi.

Trabzonspor'un ilk adayı Abdullah Avcı

Avcı ile Antalyaspor arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından harekete geçen bordo-mavili ekip, deneyimli çalıştırıcı ile bir araya geldi.

Abdullah Avcı ile görüşen yönetim, tecrübeli teknik adam ile büyük oranda anlaştı.

Yarın diğer detaylar son kez görüşülecek. Anlaşma sağlaması halinde Abdullah Avcı ile Alanyaspor maçı sonrasında sözleşme imzalanması bekleniyor.