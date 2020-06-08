Haber Giriş: Kaynak: DHA
Trabzonspor hız ve dayanıklılık çalıştı
[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
Bordo mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: Trabzonspor süper lig GöztepeSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 15:01
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