Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan ve şampiyonluk yolunda hata yapmayan Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer birçok istatistikte de zirvede yer alıyor.

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig’de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (9), en fazla puan toplayan (30), en fazla gol atan (24), yenilgisiz yoluna devam eden tek takım oldu.

En iyi üçlüde Trabzonspor’da

Bakesatas, (7), Nwakaeme (5) ve Cornelius (4) golle toplam 16 gole imza atarak Süper Lig’in en iyi hücum üçlüsü sıralamasında da ilk sırada yer aldı.

Lider teknik direktör

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezondan beri takımlarının başında şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray teknik adamlarını da son 1 yıllık görev süresinde geride bıraktı.

Son 1 yıl içinde oynanan 44 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Avcı ve takımı 95 puan topladı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ise 91 puan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 87 puan topladı.