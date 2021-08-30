Süper Lig’de üçüncü hafta dün akşam oynanan 4 karşılaşma ile geride kaldı. Oynanan 10 karşılaşmada 27 gol atılırken 2.7 gol ortalaması yakalandı.

Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe, Altay'ı deplasman 2-0, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haftanın olayı: Hatayspor Alanyaspor'u farklı geçti

Haftanın en dikkat çekici sonucuna Atakaş Hatayspor imza attı. İlk hafta evinde Kasımpaşa ile berabere kalan, daha sonra ise Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 5-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Aytemiz Alanyaspor, ilk 3 haftada yediği 9 gol ile ligin en çok gol yiyen takımı konumunda yer alırken, Hatayspor karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyet ayrıca teknik direktör Çağdaş Atan’ın Akdeniz ekibinin başında aldığı en farklı mağlubiyet oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Trabzonspor ve Fenerbahçe 3'te 3 yaptı

Süper Lig’de ilk 2 hafta sonunda tüm maçlarını kazanan takım sayısı 5 iken, 3’üncü hafta sonunda bu sayı 2’ye düştü.

Fenerbahçe, deplasmanda Altay’ı 2-0, Trabzonspor ise deplasmanda GZT Giresunspor’u 1-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

3’üncü hafta sonunda ilk kez puan kaybı yaşayan takımlar ise Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan Altay oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Başakşehir'de düşüş sürüyor

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da kötü bir başlangıç yaptı.

Bu sezon ligde oynadığı 3 maçta puan alma başarısı gösteremeyen İstanbul ekibi, sadece 1 gol atabildi.

Başakşehir, geçtiğimiz sezona da 3 mağlubiyetle başlarken sezon büyük bölümünde küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı.

Sezonun ilk hat-trick'i Haji Wright'tan

Süper Lig’de ilk 3 hafta geride kalırken sezonun ilk hat-trick’i Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Haji Wright’tan geldi.

Takımının 3-2 kazandığı ve sezonun ilk galibiyetini aldığı Çaykur Rizespor mücadelesinde 2 tanesi penaltıdan olmak üzere 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, ayrıca Hatayspor forması giyen Saba Lobjanidze ile birlikte 3 hafta sonunda gol krallığı listesinde ilk sırada yer aldı.

[Fotoğraf: DHA]

6 oyuncu ilk kez gol sevinci yaşadı

Süper Lig’de takımların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 oyuncu, Süper Lig’de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Alex Teixeira (Beşiktaş), Britt Assombalonga (Adana Demirspor), Mame Thiam (Yukatel Kayserispor), Ayoub El Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dimitris Goutas (Demir Grup Sivasspor)

Görevine son verilen teknik direktör sayısı 3 oldu

Süper Lig’de 3’üncü hafta sonunda bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor’da teknik direktör Samet Aybaba’nın görevine son verildi. Daha önce Kasımpaşa’da Şenol Can, Yukatel Kayserispor’da ise Yalçın Koşukavak görevden alınmıştı.

Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-2

Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-0

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1

Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0

Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2

GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1

Altay-Fenerbahçe: 0-2

O G B M A Y AV P

1.TRABZONSPOR A.Ş. 3 3 0 0 8 2 6 9

2.FENERBAHÇE A.Ş. 3 3 0 0 5 0 5 9

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 1 0 4 0 4 7

4.GALATASARAY A.Ş. 3 2 1 0 6 3 3 7

5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 3 2 1 0 4 2 2 7

6.ALTAY 3 2 0 1 7 3 4 6

7.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 3 2 0 1 4 5 -1 6

8.KASIMPAŞA A.Ş. 3 1 2 0 5 3 2 5

9.ATAKAŞ HATAYSPOR 3 1 1 1 7 3 4 4

10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 1 1 1 3 3 0 4

11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4

12.YUKATEL KAYSERİSPOR 3 1 1 1 2 4 -2 4

13.AYTEMİZ ALANYASPOR 3 1 0 2 2 9 -7 3

14.GÖZTEPE A.Ş. 3 0 2 1 3 4 -1 2

15.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3 0 2 1 2 3 -1 2

16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1

17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 0 1 2 2 5 -3 1

18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 0 1 2 2 6 -4 1

19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 0 0 3 1 4 -3 0

20.GZT GİRESUNSPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0

4. hafta programı

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş)

Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

İttifak Holding Konyaspor-Altay (Medaş Konya Büyükşehir)

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)