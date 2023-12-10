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Spor
TRT HABER/AA 10.12.2023 19:30

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, sahasında ise Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan 23 puandaki Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'nın ise 15 puanı bulunuyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, bu karşılaşmada yer alamayacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, N'Koulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Maxim, Dragus

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Onuachu

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

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