Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, sahasında ise Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan 23 puandaki Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'nın ise 15 puanı bulunuyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, bu karşılaşmada yer alamayacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, N'Koulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Maxim, Dragus

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Onuachu

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir