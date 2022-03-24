Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklara başladı.
3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takımın antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: Beşiktaş Trabzonspor
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