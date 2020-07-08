Trabzonspor Antalyaspor'u konuk edecek
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında bugün sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde Medipol Başakşehir'in gerisinde 61 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.
Antalyaspor ise geride kalan haftalarda topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 3-1 kazandı.
Stat: Medical Park.
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Celustka, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Chico, Amilton, Mukairu, Doğukan, Gustavo.