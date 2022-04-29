Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, karşılaşma için bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev yapması kararı alındı.

Ayrıca, maç sonunda taraftarların sahaya girmesinin engellenmesine yönelik de polis ve özel güvenlik ekiplerince bazı tedbirler alınacak.

Maçta yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin de stat dışı ve içerisinde yeterli sayıda sağlık personelinin tedbir almasına, bu tedbirlerin kent meydanı ve Millet Bahçesi gibi kutlama etkinliklerinin yapılacağı yerlerde de planlanmasına karar verildi.

Kente iki dev ekran kurulacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına bilet bulamayan vatandaşların maçı izleyebilmesi için Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne dev ekran kurma kararı alındı.

"O sene bu sene. Bundan sonra her sene"

Trabzonspor'un 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçı taraftarlar dev ekrandan canlı izleyebilecek.

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi tarafından ortak açıklama yapıldı.

"Uzun yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluğu elde etmemize sadece bir puan kaldı ve takımımız yarın adeta şampiyonluk maçına çıkıyor. Trabzonspor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktığı andan itibaren kısa sürede tükendi. Maça gitmek isteyen binlerce taraftarımız var. Bizler de Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri olarak şampiyonluk maçı için ilgili yayıncı kuruşla görüşerek taraftarımıza bu duyguyu yaşatmak istedik. Maça gidemeyen ve bilet bulamayan taraftarlarımız aynı duyguyu hem Atatürk Alanı'nda hem de Avni Aker Millet Bahçesi'nde yaşayabilecekler. Şimdiden şampiyonluğumuz kutlu olsun. O sene bu sene. Bundan sonra her sene."