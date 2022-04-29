MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde yaptığı son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alan VavaCars Fatih Karagümrük, 34. haftayı 50 puanla 9. sırada tamamladı.

Ligdeki son 2 maçını kazanan İttifak Holding Konyaspor ise 34 hafta sonunda 64 puanla 3. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İttifak Holding Konyaspor, 4-1 kazanmıştı.