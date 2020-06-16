Trabzonspor 6. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle maçta öne geçti. 0-1

24. dakikada yedek kulübesinde yer alan Emre Belözoğlu, saha içinde Alexander Sörloth ile yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gördü. Ardından Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

42. dakikada Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün golüyle maçta eşitliği sağladı. 1-1

83. dakika Alexander Sörloth kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 1-2

90+4. dakikada Trabzonspor'un üçüncü golünü attı Novak maçın skorunu belirledi. 1-3

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı bordo mavili ekip 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 6. dakikada rakip yarı alanının ortalarından Caleb Ekuban uzun pasla savunmanın arkasında Alexander Sörloth'u çok iyi gördü. Ceza alanı içinde topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla şutunu çekti ve Serdar Aziz'e de çarpan top kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

KIRMIZI KART EMRE BELÖZOĞLU'NA 24. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde Alexander Sörloth ile girdiği diyalogun ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

GOL - FENERBAHÇE SKORU DENGELEDİ 42. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortaya çok iyi yatan Deniz Türüç'ün vole vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

TRABZONSPOR'DAN NET FIRSAT 54. dakikada Ekuban ile girdiği verkaçın ardından ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth etkili bir vuruş yapamayınca top auta çıktı.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI 55. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı ve tam köşeye giden serbest vuruşu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI 78. dakikada Sörloth'un kafa pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ekuban'ın şutu direk dibinden dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - TRABZONSPOR YİNE ÖNE GEÇTİ 83. dakikada sol kanatta topla buluşan Caleb Ekuban süratle ilerledikten sonra ceza alanı içine giriyor ve uygun durumda bulunan Alexander Sörloth'a pasını verdi. Alexander Sörloth ise boş kaleye topu ağlarla buluşturdu. 1-2

90. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda tokatlayarak kornere gönderdi.

GOL - TRABZONSPOR'DAN FİNAL GOLÜ 90+4. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye, kendi yarı sahasında Luiz Gustavo'dan kaptığı topla takımını ani atağa çıkardı. Pereira'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin sağdan ortasında Novak'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlara gitti 1-3.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor, kupada adını finale yazdırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz (Dk.61 Jailson), Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolga Ciğerci (Dk 79 Mevlüt Erdinç), Zajc (Dk. 46 Mehmet Ekici), Deniz Türüç (Dk. 61 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Vedat Muriç.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Serkan Asan), Ndiaye, Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Nwakaeme (Dk. 35 Bilal Başacıkoğlu), Ekuban (Dk.87 Abdurrahim Dursun), Sörloth (Dk .87 Hüseyin Türkmen)

Gol: Dk. 6 ve 83 Alexander Sörloth, Dk. 90+4 Novak (Trabzonspor), Dk. 42 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 25 Alexander Sörloth, Dk. 84 Joao Pereira (Trabzonspor), Dk. 59 Mehmet Ekici, Dk. 74 Tolga Ciğerci, Dk. 86 Garry Rodrigues (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk 24 Emre Belözoğlu (yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)