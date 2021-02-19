Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle üstündeki rakipleriyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e düşürdü.

Trabzonspor 7 haftalık galibiyet serisinde İttifak Holding Konyaspsor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep'in ardından Medipol Başakşehir'i de mağlup etmeyi başarırken, oynadığı son 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Yusuf Sarı 2 dakikada 3 puan getirdi

Medipol Başakşehir karşısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ilk oyuncu değişikliği olan Yusuf Sarı oyuna girdikten 2 dakika sonra bordo-mavililere 3 puan getirdi.

Yunus Mallı'nın yerine 78. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Sarı, aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon ilk golünü kaydetti.

On bir maçta görev yapan Yusuf görev aldığı maçlarda golle tanışamamıştı.

Bakasetas suskun kaldı

Trabzonspor'un devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas üç haftalık serisinin ardından Medipol Başakşehir karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Son 3 haftada Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında attığı gollerle bordo-mavililerin galibiyet serisinde önemli rol oynayan Bakasetas'ın, 66. dakikadaki şutu ise karşılaşmanın ilk kaleyi bulan şutu oldu.

Atakan Gündüz ilk kez forma giydi

Trabzonspor'da Atakan Gündüz bu sezon ilk kez bordo-mavili formayla Süper Lig'de maça çıktı.

90. dakikada Bakasetas'ın yerine giren 20 yaşındaki oyuncu, kaleci Kağan Moradaoğlu'yla birlikte ilk kez Trabzonspor forması giyen bir başka isim oldu.

Bordo-mavili takımın 18 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu ilk maçında gol yemezken son düdüğün ardından takım arkadaşları ve teknik direktör Abdullah Avcı tarafından tebrik edildi.