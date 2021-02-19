Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplanıyor
Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Çevrim içi yapılacak toplantıyı kulüp üyeleri, taraftarlar veya basın mensupları "www.gsdivan.com" internet sitesi üzerinden takip edebilecek.
Toplantıda üyeler, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşlerini dile getirecek.
Etiketler: Galatasaray
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