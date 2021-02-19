Adana yeni stadına kavuşuyor
Adana'da yapımı tamamlanan 33 bin kişilik yeni stadyum bugün hizmete giriyor. Stadın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile yapacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni stadyumun açılışı için Adana'daydı.
Kasapoğlu, tüm kesimlerin spora erişiminin önemine dikkat çekti.
Adana'ya yeni stadyum.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 19, 2021
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklama yapıyor. https://t.co/AUVZmnddOd
"Gerek gençlerimizin gerek tüm halkımızın spora erişiminde sporun tabana yayılmasını çok ama çok önemsedik, önemsiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında hamdolsun herkesin kullanımına açık dünyanın en modern en yeni en kaliteli tesislerine sahibiz. Bu tesis de Adana'nın ev sahipliğinde güzel karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Dostluğun, kardeşliğin temsil edildiği maçlara sahne olmasını temenni ediyorum."
33 bin kişi kapasiteli yeni stat açılıyor
33 bin kişilik Yeni Adana Stadı TOKİ tarafından inşa edildi.
Stattaki tribün koltukların yarısı kentin iki köklü kulübünden Adana Demirspor'un "mavi-lacivert", diğer yarısı da Adanaspor'un "turuncu-beyaz" renklerinden oluşuyor.
UEFA ve FIFA standartlarına uygun yapılan statta, 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünleri de var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan videokonferansla katılacak
Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katılacak.
Stadyumda ilk maç Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak.