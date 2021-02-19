Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni stadyumun açılışı için Adana'daydı.

Kasapoğlu, tüm kesimlerin spora erişiminin önemine dikkat çekti.

"Gerek gençlerimizin gerek tüm halkımızın spora erişiminde sporun tabana yayılmasını çok ama çok önemsedik, önemsiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında hamdolsun herkesin kullanımına açık dünyanın en modern en yeni en kaliteli tesislerine sahibiz. Bu tesis de Adana'nın ev sahipliğinde güzel karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Dostluğun, kardeşliğin temsil edildiği maçlara sahne olmasını temenni ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

33 bin kişi kapasiteli yeni stat açılıyor

33 bin kişilik Yeni Adana Stadı TOKİ tarafından inşa edildi.

Stattaki tribün koltukların yarısı kentin iki köklü kulübünden Adana Demirspor'un "mavi-lacivert", diğer yarısı da Adanaspor'un "turuncu-beyaz" renklerinden oluşuyor.

UEFA ve FIFA standartlarına uygun yapılan statta, 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünleri de var.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan videokonferansla katılacak

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katılacak.

Stadyumda ilk maç Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak.

