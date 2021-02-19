Sarı-lacivertli takımın ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer olarak ilk hayalini gerçekleştirdiğini belirten İrfan Can Kahveci, "Çok mutluyum. 5-6 sene önce Gençlerbirliği'nde oynadığım dönemde buraya transfer olmak için bir fırsat vardı ancak Medipol Başakşehir'e gittim. O süreçte buraya gelseydim belki de bekleneni veremeyecektim. Kendimi ve oyunumu geliştirdim. Tam zamanında ve iyi bir yerdeyim. Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayarak ve başarılar kazanarak Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

"1 hafta sonra takımla çalışmaya başlayacağım"

Sakatlığı nedeniyle henüz sarı-lacivertli formayla maça çıkamayan milli futbolcu, "Kolay bir sakatlık değil. Çok acele etmiyoruz. Büyük bir riski var. Her şey daha iyiye gidiyor. Bireysel çalışıyorum. İnşallah 1 hafta sonra takımla çalışmaya başlayacağım. Çok sabırsızlanıyorum. Büyük Fenerbahçe formasıyla sahada olmayı çok istiyorum. Sahaya çıktığımda en iyisini vermek için kendimi göstereceğim. Kötü oynasa bile sahada en iyi mücadelesini veren bir İrfan Can Kahveci olacak." diye konuştu.

"İnşallah onlara layık olurum"

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun kariyerinde önemli bir yer tuttuğunun altını çizen İrfan Can Kahveci, "Emre ağabeyin kariyerimde büyük bir rolü var. İdollerimden biri. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu. Medipol Başakşehir'de birlikte oynadığımız dönemde ondan çok şey öğrendim. Daha yüksek bir seviyeye çıkabilmem onun sayesinde olabilir. Emre ağabey, 'Biz seni burada başarılı olduktan sonra Avrupa'ya transfer etmek için istiyoruz.' demişti. Bu istekleri de çok mutluluk verici. İnşallah onlara layık olurum." şeklinde konuştu.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de görüşlerini aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Lig çok heyecanlı geçiyor. Dört büyük takımın ilk 4'te olması önemli. Çok enteresan bir lig. Bizim takımda çok kaliteli oyuncular var. İnşallah sezon sonunda bu işi en üstte bitiririz." açıklamasında bulundu.

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili de konuşan İrfan Can Kahveci, "Taraftarların benim transferimi çok istediklerini biliyordum. Çok teşekkür ederim. İnşallah onlara layık olurum." diyerek sözlerini tamamladı.