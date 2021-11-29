Trabzonspor 26 yıllık rekorunu kırmaya hazırlanıyor.Süper Lig'de deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen bordo mavililer üst üste yedinci maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 26 maça çıkaran Karadeniz ekibi tarihi bir başarıyı da tekrarladı.

Lig'deki son 26 maçından 15 galibiyet 11 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 1995 yılından bu yana en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da benzer bir başarıya imza attı.

Bordo mavili takımın başında son yedi maçını kazanan Abdullah Avcı, daha önce Medipol Başakşehir'de gerçekleştirdiği kariyerinin en uzun galibiyet serisini yineledi.

Trabzonspor, ligde 4 Aralık'ta Adana Demirspor'la oynayacağı maçı kaybetmezse kulüp tarihinin yenilmezlik serisini 27 maça çıkararak rekor kıracak.

