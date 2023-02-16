Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü ikinci yarıda oyuna giren Larsen, 65. dakikada kaydetti.

Trabzonsporlu futbolcular, golün ardından yedek kulübesinden aldıkları Türk bayraklı formayı açarak birliktelik mesajı verdiler.

Golden sonra da taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, "Ne Mutlu Türk'üm diyene", "Kırmızı-beyaz en büyük Türkiye" şeklinde tezahürat yaptılar.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından, Trabzonsporlu oyuncuların gol sonrası bayrak açtığı fotoğrafı "Türkiye'nin golü", maç sonunda da bütün takım taraftarlarının kenetlenmiş görselini, "Milyonlarca yaralı yüreğe ufacık bir tebessüm. Hep birlikte kazandık." ifadeleriyle kullandı.

Trabzonspor'un sosyal medyadaki paylaşımlarını diğer kulüpler de alıntı yaparak, "Hep birlikte kazandık" ifadesine yer verdiler.

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı illerin plaka kodunun olduğu dakikalarda hep bir ağızdan "buradayız" diye bağırdılar.

Atkı ve berelerini tribünlere bıraktılar

Karşılaşmanın bitiminin ardından stattan yapılan anonsla tribündeki taraftarlar, bulundukları yere atkı ve berelerini bıraktı.

Daha sonra toplanan atkı ve bereler, deprem bölgesine gönderilecek. Bu arada Karşılaşmayı 26 bin 200 taraftar izledi.

[Fotoğraf: AA]

Almanya hazırlık maçı

Trabzonspor'un, deprem bölgesine yardım amacıyla 27 Şubat'ta Almanya'da hazırlık maçı planladığı belirtildi.

23 Şubat'ta Basel ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, daha sonra Almanya'ya geçerek Fortuna Dusseldorf ile hazırlık maçı oynadıktan sonra Trabzon'a dönecek.

Uğurcan Çakır'ın açıklaması

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır maç sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öyle zor bir zaman ki... Çok önemli bir Avrupa maçını kazanıyoruz ama daha önemlisi, en önemlisi, bu birlik ve beraberlik. Ülkemizi, milletimizi biraz olsun mutlu edebildiysek, bir tebessüm oluşturabildiysek yüzlerde işte o en büyük galibiyet, en büyük kazanç." dedi.