Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Barcelona, sahasında Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona'nın gollerini 50. dakikada Marcos Alonso ve 76. dakikada Raphinha, Manchester United'ın gollerini ise 53. dakikada Marcus Rashford ve 59. dakikada kendi kalesine Jules Kounde attı.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Ajax ile Union Berlin'in 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı.

Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya): 0-0

Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-0

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.