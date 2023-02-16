Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran turnuva başladı.

Erkekler 60 kiloda tatamiye çıkan Salih Yıldız ilk turda Türkmenistanlı Aybek Omirov, ikinci maçında Azerbaycanlı Turan Bayramov'u yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Belçikalı Jorre Verstraeten'e altın skorda yenilen Salih, repesajda Moğol Sumiyabazar Enkhtaivan'ı mağlup ederek, Azerbaycanlı Balabay Aghayev ile bronz madalya müsabakasına çıktı. Rakibini ippon (3 shido) ile yenen Salih Yıldız, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Turnuvanın ilk gününde ayrıca kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ve 57 kiloda Özlem Yıldız, sıkletlerinde yedinci oldu. Erkekler 66 kiloda mücadele eden Muhammed Demirel ise ikinci turda rakibine yenildi.

18 Şubat Cumartesi günü sona erecek organizasyonda yarın kadınlarda 70 kiloda Fidan Ögel, erkeklerde ise 73 kiloda Umalt Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammet Mustafa Koç madalya mücadelesi verecek.