Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tottenhamlı Harry Kane 187 gole ulaştı
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Tottenham, Nottingham Forest'ı 2-0 yendi. Tottenhamlı Harry Kane, 187 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en skorer futbolcuları listesinin 3. sırasındaki Andy Cole'u yakaladı.
Misafir ekip Tottenham'ın gollerini, 5 ve 81. dakikada Harry Kane kaydetti.
Kane, 187 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en skorer futbolcuları listesinin 3. sırasındaki Andy Cole'u yakaladı. Listenin ilk 2 sırasında Alan Shearer (260 gol) ve Wayne Rooney (208) bulunuyor.
Puanını 10'a çıkaran Tottenham 3. sıraya yükseldi. 4 puanda kalan Nottingham Forest ise 14. sıraya geriledi.
Etiketler: Premier Lig
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