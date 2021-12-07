Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tottenham'da 6 futbolcu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham'da testi pozitif çıkan 6 futbolcunun en azından 10 gün boyunca takımın oynayacağı üç maçı kaçıracak.
Ayrıca, Tottenham'da teknik ekipten de 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Tottenham, bu süreçte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşırken, İngiltere Premier Lig'de ise Brighton ve Leicester City ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
Sıradaki Haber
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na koronavirüs engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz