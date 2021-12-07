Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Enner Valencia Beşiktaş maçına yetişecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe’ye Enner Valencia’dan iyi haber geldi. Sarı lacivertli takımın gol yollarındaki en etkili isimlerinden biri olan Ekvadorlu oyuncu, Beşiktaş derbisine kadar tamamen hazır hale gelecek.
Tedavisi tamamlanan Fenerbahçeli Enner Valencia topla çalışmalara başladı. Fenerbahçe’de hedef, Valencia’nın Beşiktaş derbisine kadar tamamen hazır olması.
Konyaspor maçında sakatlanan Ekvadorlu futbolcunun, antrenmanlarda sorun yaşamaması halinde, Gaziantep kafilesinde yer alması bekleniyor.
Teknik Direktör Vitor Pereira'nın, Gaziantep maçında Valencia'ya kısa süreliğine de olsa şans vermek istediği öğrenildi.
Sarı lacivertliler, 4 haftadır ligde forma giyemeyen Enner Valencia’nın yokluğunda, gol yollarında zaman zaman sıkıntı yaşamıştı.
Valencia, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 7 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.
Etiketler: Fenerbahçe
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