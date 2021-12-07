Kararı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen duyurdu.

Ergezen, sporcu sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu belirtti. Testi pozitif çıkan kafile üyeleri en kısa sürede ambulans uçakla yurda getirilecek