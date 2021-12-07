Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 12:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na koronavirüs engeli
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın, kafile içerisindeki koronavirüs vakalarının artışı sebebiyle İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan çıkarıldı.
Kararı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen duyurdu.
Ergezen, sporcu sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu belirtti. Testi pozitif çıkan kafile üyeleri en kısa sürede ambulans uçakla yurda getirilecek
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