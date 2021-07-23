Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini yeniledi
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Güney Koreli futbolcusu Heung-Min Son'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki forvet oyuncusuyla dört yıllık sözleşme imzalandı.
2015 yılında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Son, başkent ekibinde tüm kulvarlarda forma giydiği 280 maçta 107 gol attı.
We are delighted to announce that Heung-Min Son has signed a new four-year contract with the Club, which will run until 2025.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 23, 2021
Etiketler: Premier Lig Transfer Haberleri
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