Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki forvet oyuncusuyla dört yıllık sözleşme imzalandı.

2015 yılında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Son, başkent ekibinde tüm kulvarlarda forma giydiği 280 maçta 107 gol attı.

We are delighted to announce that Heung-Min Son has signed a new four-year contract with the Club, which will run until 2025.