Galatasaray yara sarmaya çalışıyor. PSV’ye farklı yenilen sarı kırmızılılar, transfer hamlelerine devam ediyor.

Yönetim ile teknik heyet arasında yapılan değerlendirme toplantısında, takımdaki eksiklerin açık şekilde ortaya çıktığı görüşünde birleşildi.

Bu doğrultuda yönetim, sol bek transferinde son aşamaya geldi.

Uzun süren pazarlıklar sonucu Patrick Van Aanholt'un imza parasından vazgeçtiği bildirildi. Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Van Aanholt, yıllık yaklaşık 1, 8 milyon euro ücret alacak. Tecrübeli sol bek, geçen sezon Premier Lig’de Crystal Palace forması ile 22 maçta 1 asist yaptı.

Sarı kırmızlılar Fernandes'te ısrarcı

Bu arada Galatasaray, Gedson Fernandes için bir kez daha temasa geçiyor. Beşiktaş’ın da istediği futbolcu için yönetim, Benfica kulübü ile son kez görüşecek.

Yönetim, kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonlu 12 milyon euroluk teklifini yineleyecek. Bu arada 22 yaşındaki futbolcu; Benfica’nın, Lille ile oynadığı hazırlık maçında forma giydi.