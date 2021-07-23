Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, santrfor takviyesi yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, Diego Costa ve Akpom’dan sonra gündemine 2 ismi daha aldı. Salomon Rondon ve William Jose ile transfer detayları görüşülüyor.

Rondon’un bonservisi, Çin ekibi Dalian’da bulunuyor. Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova’da kiralık olarak geçiren Venezuelalı forvet; 4 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı.

Siyah beyazlıların temas halinde olduğu diğer oyuncu ise Willian Jose. Uzun süren La Liga tecrübesi sonrasında İngiliz ekibi Wolverhampton’a kiralanan Brezilyalı futbolcu, tekrar İspanya’ya döndü.

Willian Jose’nin, Real Sociedad ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’a, Salomon Rondon ve William Jose ile ilgili bilgileri aktaran yönetim, görüşmeler sonrasında en az bir oyuncunun transferini sonuçlandırmaya çalışacak.