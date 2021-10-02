Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbi mücadelesinde, sezona kötü giriş yapan ve ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, orta sıralardaki ezeli rakibi Torino ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısında iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken Juventus, Torino üzerindeki baskısını arttırdı. 86. dakikada Manuel Locatelli, siyah-beyazlı takımın maçı kazanmasını sağlayan golü attı.

Ezeli rakibi Torino'yu deplasmanda Locatelli'nin golüyle 1-0 yenen Juventus, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı takım, puanını 11'e yükseltti ve 8. basamağa çıktı.

Haftayı puansız kapatan Torino ise 8 puanla 11. sırada kaldı.