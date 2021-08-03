Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 04:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo'da milli atlet Necati Er finalde
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Necati Er, üç adım atlamada finale çıktı. Milli atletin final yarışı perşembe günü gerçekleşecek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda yarıştı.
Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı.
Motivasyonu, kendine güveni ve yaşadığı final sevinci...— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2021
İşte o tarihi atlayış! Necati Er finalde! pic.twitter.com/XFcyu9aFdh
Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi.
Final yarışları, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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