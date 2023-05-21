Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.05.2023 21:53

THY Avrupa Ligi'nde şampiyon Real Madrid

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos takımını 79-78 yenen İspanya temsilcisi Real Madrid, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

THY Avrupa Ligi'nde şampiyon Real Madrid

 

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en büyüğü belli oldu.

Litvanya’da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunan ekibi Olympiakos ile İspanyol temsilcisi Real Madrid, Zalgirio Arena’da karşı karşıya geldi.

İlk periyodu Olympiakos 24-17 önde tamamlarken, devre ise 45-45 eşitlikle geçildi. Üçüncü periyodu da Yunan takımı 63-59 üstün bitirdi.

Monaco THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni üçüncü tamamladı
Monaco THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni üçüncü tamamladı

Final periyodu nefesleri keserken, Real Madrid salondan 79-78 mağlup ayrılarak THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Olympiakos'tan Sasha Vezenkov oldu.

Real Madrid 20. kez çıktığı THY Avrupa Ligi finalinde 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 sezonlarının ardından 11. kez mutlu sona ulaştı.

ETİKETLER
Basketbol Real Madrid
Sıradaki Haber
Milli atlet Buse Savaşkan altın madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım konuşuyor
21:01
Meksika'da silahlı saldırı: 10 ölü
20:44
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız
19:25
TBMM Başkanı Şentop, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
19:23
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi
FOTO FOKUS
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ