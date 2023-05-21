THY Avrupa Ligi'nde şampiyon Real Madrid

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en büyüğü belli oldu.

Litvanya’da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunan ekibi Olympiakos ile İspanyol temsilcisi Real Madrid, Zalgirio Arena’da karşı karşıya geldi.

İlk periyodu Olympiakos 24-17 önde tamamlarken, devre ise 45-45 eşitlikle geçildi. Üçüncü periyodu da Yunan takımı 63-59 üstün bitirdi.

Final periyodu nefesleri keserken, Real Madrid salondan 79-78 mağlup ayrılarak THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Olympiakos'tan Sasha Vezenkov oldu.

Real Madrid 20. kez çıktığı THY Avrupa Ligi finalinde 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 sezonlarının ardından 11. kez mutlu sona ulaştı.