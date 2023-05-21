Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.05.2023 21:31

Avrupa Gençler, BMU ve Türkiye Motokros Şampiyonaları sona erdi

Avrupa Gençler, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) ve Türkiye Motokros Şampiyonaları sona erdi.

Avrupa Gençler, BMU ve Türkiye Motokros Şampiyonaları sona erdi
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nda EMX 65 sınıfında Ana Kolnookov (Sırbistan) birinci, Pavel Markov (Bulgaristan) ikinci, Marian Daniel (Romanya) ise üçüncü oldu. EMX 85'te ise Sami Dumitru (Romanya) birinciliği, Georgi Ginov (Bulgaristan) ikinciliği, Efe Okur ise üçüncülüğü elde etti.

BMU Motokros Şampiyonası'nda MX 85 sınıfında Sami Dumitru birinci olurken, Kiril Silivinschi (Moldova) ikinci, Georgi Ginov üçüncü sırada yer aldı. Senior sınıfında Bulgar sporculardan Kadir Masar birinciliğe, Atans Petrov ikinciliğe, Veselin Malinov ise üçüncülüğe ulaştı.

MX125'te birinciliği Ventcislav Toshev (Bulgaristan) elde ederken, Danail Stefanov (Bulgaristan) ikinci, Mihail Golovicichin (Romanya) üçüncü oldu. MX'te Hiristian Iliovski (Kuzey Makedonya) birinciliğe ulaşırken, Nicole Cociu (Romanya) ikinci, Arif Şişman üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Gençler, BMU ve Türkiye Motokros Şampiyonaları sona erdi

MX1'te Aleksandır Kurashev birinci, Mustafa Çetin ikinci, Batuhan Demiryol üçüncü, MX2'de Nikolay Malinov birinci, Ventcislav Toshev ikinci, Danail Stefanov ise üçüncü oldu. MX 65'te ise ilk 3 sıra Ana Kolnookov, Pavel Markov, Marian Daniel şeklinde oluştu.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 85 cc kategorisinde Mehmet Emin Hıd birinci, Ali Akkafa ikinci, Hasan Hüseyin Baş ise üçüncü oldu. MX'te Arif Şişman birinciliği, Salih Çarpışantürk ikinciliği, Celil Adıberi ise üçüncülüğü elde etti.

Senior sınıfında birinci Erdem Gülüş, ikinci Hüseyin Neziroğlu ve üçüncü Teyyar Gürpınar oldu. Veteranda birinciliği Hüseyin Neziroğlu kazanırken, Ceyhun Kalfalı ikinci, Metin Esentürk ise üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Gençler, BMU ve Türkiye Motokros Şampiyonaları sona erdi

MX2 Jr sınıfında Ömer Uçum birinci, Baran Bulut Kocaman ikinci, Yiğit Ali Selek ise üçüncü oldu. MX1'de Aleksandır Kurashev birinciliği, Mustafa Çetin ikinciliği, Batuhan Demiryol ise üçüncülüğü elde etti.

65 cc sınıfında birinciliğe Berat Şenkalaycı, ikinciliğe Uluç Taşöz ve üçüncülüğe Çağatay Çoklar, MX 2'de ise birinciliğe Ömer Uçum, ikinciliğe Ata Yağız Kuzu ve üçüncülüğe Emircan Şenkalaycı ulaştı.

Kadınlar sınıfında birinci Selen Tınaz, ikinci Irmak Yıldırım ve üçüncü Beyza Tohum oldu.

Ödül töreninde konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın sporun başkenti olduğunu söyledi.

"Bizler şehrin yöneticileri olarak sizlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gastronomi şehri, tarihin ve kültürün buluştuğu Afyonkarahisar'ı motokros yarışmaları sayesinde çok daha iyi tanıyacağınıza, çok daha fazla seveceğinize, buraya daha fazla geleceğinize inanıyoruz."

Avrupa Gençler, BMU ve Türkiye Motokros Şampiyonaları sona erdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar da TMF olarak bir kez daha dünyanın en iyi motokros parkurunda dünyanın en iyi şartlarına sahip bir lokasyonda bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yarışan tüm sporculara kariyerlerinde başarı diledi.

Konuşmaların ardından TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde TBMM'ye gitmeye hak kazanan milletvekili adayı Hasan Arslan ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban tarafından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Golbol Kadın Milli Takımı İsveç'te şampiyon oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım konuşuyor
21:01
Meksika'da silahlı saldırı: 10 ölü
20:44
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız
19:25
TBMM Başkanı Şentop, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
19:23
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi
FOTO FOKUS
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ