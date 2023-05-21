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Spor
AA 21.05.2023 21:08

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Daniil Medvedev

Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde dünya 3 numarası Rus sporcu Daniil Medvedev, 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Daniil Medvedev
[Fotograf: Reuters]

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuva, tek erkekler ve çiftler kategorisinde oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı.

Merkez Kort'ta oynanan ve çekişmeli geçen tek erkekler finali, bir saat 42 dakika sürdü.

Finalin ilk setinde iki sporcu da son ana kadar kendi servis oyunlarına tutundu. Medvedev, 6-5 önde girdiği 12. oyunda Rune'nin servisini kırarak ilk seti 7-5 aldı.

İkinci sete istekli başlayan Rune, ilk oyunda Medvedev'in servisini kırdı. Rune, ikinci set içinde 5-4 öndeyken 10. oyunda servisini kırdırdı ve Medvedev sete 5-5'le dengeyi getirdi. Medvedev, sonraki iki oyunda önce kendi servisine tutunup, sonra Rune'nin servisini kırarak, seti 7-5 kazandı.

Rune'yi 7-5'lik iki setle 2-0 mağlup eden Medvedev, Roma Açık'ta mutlu sona ulaştı. Roma'daki şampiyonlukla Medvedev, kariyerinde ilk kez böylesine önemli bir toprak kort turnuvasını kazanmış oldu.

Roma Açık'ta çiftler kategorisinde ise erkeklerde Hugo Nys (Fransa)-Jan Zielinski (Polonya) ikilisi, Robin Haase-Botic Van de Zandschulp (Hollanda) çiftini 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek, şampiyon oldu.

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