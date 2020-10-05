THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs vakaları artıyor
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlardan, Koranavirüs haberleri peş peşe geliyor. Barcelona ve CSKA Moskova'daki vakaların ardından Khimki de üç oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarda Koronavirüs vakaları artıyor.
Ligde henüz birinci maçlar geride kalırken ilk açıklama Barcelona'dan geldi.
Katalan ekibi, koç Sarunas Jasikevicius ve yardımcısı Darius Maskoliunas'ın test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Barcelona'da antrenmanlar iptal edilirken İspanya Ligi'nde Gipuzkoa ile oynanması gereken maç da ertelendi.
Bir sonraki açıklama CSKA Moskova'dandı.
Rus ekibi, oyuncuları Nikola Milutinov, Semen Antonov ve Janis Strelnieks’in de virüsü taşıdığını açıkladı.
CSKA Moskova, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Barcelona ile karşılaşmıştı.
Son açıklama ise bir başka Rus ekibinden geldi.
Khimki kulübü; Jannis Timma, Jordan Mickey ve Evgeny Voronov’un Koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Avrupa Ligi sağlık protokollerine göre takımlar kadrolarına 8 oyuncu alabildiği sürece maçlar oynanabilecek.
Bir takım kadrosuna 8 oyuncu alamazsa 20-0 hükmen mağlup sayılacak.
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