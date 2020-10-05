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Gaziantep FK Kevin Mirallas transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Belçikalı Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Belçikalı milli futbolcu Gaziantep'in plaka kodu olan 27 numaralı formayı terletecek.
Öte yandan bugün doğum günü olan Mirallas için baklavayla kutlama yapıldı. Miralles elinde baklava tepsisiyle poz verdi.
27 NUMARANIN SAHİBİ GELDİ! #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/wUJuzBx4kn— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 5, 2020
Etiketler: Gaziantep FK Kevin Mirallas transferSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 12:25
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