Futbolda milli mesai başlıyor
Futbolda milli mesai başlıyor. Almanya ile 7 Ekim'de özel maçta karşılaşacak A Milliler, 11 Ekim’de Rusya, 14 Ekim’de ise Sırbıstan ile UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek. Futbolseverler bu önemli karşılaşmaları, TRT ekranlarından izleyebilecek.
Süper Lig heyecanı, yerini 'milli coşkuya' bırakıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Ay yıldızlılar, TRT ekranlarında yayınlanacak 3 önemli maça çıkacak.
UEFA Uluslar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan A Milliler, ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.
Kırmızı beyazlılar, Sırbistan deplasmanından ise 0-0'lık beraberlikle dönmüştü.
Milli takımımız, Çarşamba günü deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
A Milli Takımımız müthiş bir karşılaşma ile Türkiye'nin spor ekranında.— TRT Spor (@trtspor) October 5, 2020
İddialı kadrosuyla hem Uluslar Ligi'nde hem de EURO 2020'de başarıyı hedefleyen ay yıldızlılarımız Almanya'ya konuk oluyor.
Almanya-Türkiye
Çarşamba
RheinEnergie Stadyumu
21.45
@trtspor pic.twitter.com/onRWl3niuQ
21.45'te başlayacak müsabaka, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Bu maçtan sonra UEFA Uluslar Ligi'ndeki iki kritik mücadele bizleri bekliyor.
İlk rakip, gruptaki iki maçını da kazanan Rusya.
11 Ekim Pazar günü Moskova'da oynanacak karşılaşma, 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den futbolseverlere buluşacak.
A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de ise Sırbistan ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.