Süper Lig heyecanı, yerini 'milli coşkuya' bırakıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Ay yıldızlılar, TRT ekranlarında yayınlanacak 3 önemli maça çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan A Milliler, ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

Kırmızı beyazlılar, Sırbistan deplasmanından ise 0-0'lık beraberlikle dönmüştü.

Milli takımımız, Çarşamba günü deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımımız müthiş bir karşılaşma ile Türkiye'nin spor ekranında.



İddialı kadrosuyla hem Uluslar Ligi'nde hem de EURO 2020'de başarıyı hedefleyen ay yıldızlılarımız Almanya'ya konuk oluyor.



Almanya-Türkiye

Çarşamba

RheinEnergie Stadyumu

21.45

@trtspor pic.twitter.com/onRWl3niuQ