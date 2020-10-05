Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve bu sene ilk kez organize edilen Balkan Milletler Motokros Kupası'nda (Motocross of Balkan Nations-MXoBN) Türkiye, takımlar sıralamasında üçüncülük elde etti.

Bulgaristan'ın Troyan şehrinde 5 ülkeden 132 sporcunun katılımıyla düzenlenen kupada, 65 cc sınıfında Efe Okur, 85 cc sınıfında Ahmed Buğra Geren, MX2 sınıfında Mehmet Doğukan Doğanay, MX1 sınıfında Volkan Özgür ve MX sınıfında Tuğrul Dursunkaya piste çıktı.

Troyan MX Pistinde Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Makedonya ülkelerinin yer aldığı Balkan Milletler Motokros Kupası'nda ev sahibi Bulgaristan ise birinci sırada yer aldı.