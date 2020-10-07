Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın ve 9 Ekim Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Sezonun ikinci haftası Türk derbisine sahne olacak. İlk haftayı mağlubiyetle kapatan Anadolu Efes, lige galibiyetle giriş yapan Fenerbahçe Beko'yu yarın konuk edecek. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

Haftanın diğer öne çıkan mücadelesinde ise Yunanistan derbisi oynanacak. Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki müsabaka, cuma günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Program

8 Ekim Perşembe:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi Playtika (İsrail)

20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

22.00 Real Madrid (İspanya) - Valencia (İspanya)

9 Ekim Cuma:

19.00 Zenit (Rusya) - Barcelona (İspanya)

20.00 Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)

20.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - TD Systems Baskonia (İspanya)

21.00 ALBA Berlin (Almanya) - Bayern Münih (Almanya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)

21.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - ASVEL (Fransa)