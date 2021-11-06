Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu Jones
ASVEL'in ABD'li basketbolcusu Chris Jones, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 8. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Jones, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Jones, seyircileri önünde 85-82 kazandıkları UNICS Kazan maçında 25 sayıyla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra 3'er ribaunt ve asist üretti.
Etiketler: Basketbol
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